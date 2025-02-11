В Монголии на границе с РФ модернизируют КПП для создания свободной экономической зоны
11:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Модернизация контрольно-пропускного пункта (КПП) «Арц Суурь» на северо-западной границе Монголии с Россией предполагает создание свободной экономической зоны и открытие кратчайшего пути для торговли с российскими регионами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации приграничного с РФ аймака (региона) Завхан.
«Проектирование модернизированного КПП „Арц Суурь“ на границе с Россией завершилось. Планируется создание свободной экономической зоны. Для этого погранпереход будет перенесен на запад от сегодняшнего местоположения, ближе к российскому КПП „Цагаан-Толгой“. Это обеспечит кратчайший путь для торговли нашего аймака с регионами РФ», — рассказали в аймачной администрации.
По ее информации, сейчас погранпереход «Арц Суурь» имеет одну полосу для грузовых и транспортных перевозок. Грузооборот составляет около $200 млн в год. В рамках модернизации построят дороги, склады, зоны досмотра, три жилых блока для сотрудников КПП и помещения для поисковых собак.
«Также проект модернизации предусматривает торговые помещения, кафе, рестораны. Будет комплексное озеленение территории площадью 11,2 гектара. Строительные работы планируется начать в 2026 году», — добавили в администрации Завхана.
Правительство Монголии поставило цель нарастить грузовые и пассажирские перевозки через погранпереходы, увеличив их пропускную способность как минимум в три раза и соединив их с железной дорогой. Строятся 2 966 км автодорог, соединяющих КПП. Это должно увеличить рост экспорта с $14 млрд в 2022–2024 годах до $17 млрд в 2025–2028 годах и $20 млрд в 2029–2030 годах.
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