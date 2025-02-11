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«Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с я правительством Республики Татарстан

15:58 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания «Роснефть» и Республика Татарстан будут сотрудничать в сфере развития импортозамещения и в производстве новой высокотехнологичной техники и технологий. Соглашение о сотрудничестве подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Татарстана Рустам Минниханов. Планируется, что выполнение документа позволит увеличить на объектах «Роснефти» доли новой высокотехнологичной техники, произведенной предприятиями Татарстана. Стороны рассчитывают на расширение выпуска продукции для нефтегазового и химического комплексов, повышение научного и конструкторского потенциала предприятий региона.

Участники соглашения договорились о взаимодействии в сфере производства, поставок и применения современных вяжущих материалов для развития дорожной инфраструктуры Татарстана, смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.

Кроме того, «Роснефть» планирует поддержать развитие промышленного потенциала Татарстана, привлекая предприятия и организации республики к участию в закупках компании на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров при реализации инвестиционных проектов. Также крупнейшая нефтяная копания РФ намерена содействовать проведению испытаний и промышленному использованию техники и технологий в рамках импортозамещения и инновационной деятельности.

Сотрудничество будет идти также в социальной сфере, в науке и образовании. «Роснефть» собирается способствовать профессиональной ориентации молодежи, развитию системы образования Татарстана, что позволит готовить квалифицированных рабочих и инженерные кадры нефтегазового профиля, а также привлекать специалистов на предприятия «Роснефти». Еще одно направление совместной работы – обеспечение энергоэффективности и энергосбережения.

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