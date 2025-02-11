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ГУР МО Украины готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции — СВР

17:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ГУР МО Украины вместе со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«ГУР МО Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, — обратили внимание в СВР. — В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тыс.».

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