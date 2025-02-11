ГУР МО Украины готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции — СВР
17:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ГУР МО Украины вместе со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«ГУР МО Украины во взаимодействии со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, — обратили внимание в СВР. — В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тыс.».
НОВОСТИ
- 17:12 11.02.2025
- Отправка 40 тыс. военнослужащих на Украину станет для Европы труднодостижимой целью — NYT
- 16:32 11.02.2025
- Экономика США утрачивает доминирующую роль в многополярном мире — глава МВФ
- 16:12 11.02.2025
- Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность — заявление
- 16:00 11.02.2025
- ВСУ потеряли более 300 военных и два танка за сутки на курском направлении
- 15:58 11.02.2025
- «Роснефть» подписала соглашение о сотрудничестве с я правительством Республики Татарстан
- 15:32 11.02.2025
- Володин призвал покаяться на Красной площади тех, кто получал деньги из-за рубежа
- 15:12 11.02.2025
- Инфляция в 2024 г. превысила прогнозные значения и составила 9,5% — Новак
- 15:00 11.02.2025
- В Польше предложили ослабить меры защиты птиц в интересах национальной безопасности
- 14:32 11.02.2025
- Сихарулидзе избрали президентом Федерации фигурного катания на коньках России
- 14:30 11.02.2025
- В 2024 году россияне получили 14,4 миллиарда рублей пенсий от СберНПФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать