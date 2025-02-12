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Медведев назвал сегодняшние удары РФ по Киеву частью концепции «мира через силу»

11:32 12.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сегодняшние удары Вооруженных сил РФ по Киеву являются частью концепции «мира через силу».

«Мир через силу (peace through strength — англ.), говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА», — написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале.

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