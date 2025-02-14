Стармер заявил, что Великобритания увеличит летальную помощь Украине

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания увеличит поставки летальной военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

«Украине необходимы сильные гарантии безопасности, дальнейшая летальная помощь и суверенное будущее. [Стармер] указал, что она может рассчитывать на растущую поддержку Великобритании», — сказано в нем.

В сообщении также отмечается, что Стармер заявил о приверженности Великобритании «необратимому членству Украины в НАТО». В канцелярии британского премьера добавили, что «никакие переговоры по Украине невозможны без Украины».