Стармер заявил, что Великобритания увеличит летальную помощь Украине
15:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания увеличит поставки летальной военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-службы канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
«Украине необходимы сильные гарантии безопасности, дальнейшая летальная помощь и суверенное будущее. [Стармер] указал, что она может рассчитывать на растущую поддержку Великобритании», — сказано в нем.
В сообщении также отмечается, что Стармер заявил о приверженности Великобритании «необратимому членству Украины в НАТО». В канцелярии британского премьера добавили, что «никакие переговоры по Украине невозможны без Украины».
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