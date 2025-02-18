Одного звонка и встречи в Эр-Рияде недостаточно для установления мира на Украине — Госдеп

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что представители Москвы и Вашингтона на переговорах в Эр-Рияде договорились начать работу над украинским урегулированием, однако «телефонного звонка и одной встречи недостаточно» для полного разрешения конфликта.

«Одного телефонного звонка и одной встречи недостаточно для того, чтобы установить прочный мир», — приводит ее слова агентство Reuters. По его оценкам, представитель Госдепа «ясно дала понять», что усилия РФ и США на пути к украинскому урегулированию пока находятся на ранней стадии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились сформировать группы переговорщиков высокого ранга для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Рубио и Лавров договорились сформировать переговорные группы высокого ранга, чтобы начать работу, направленную на то, чтобы как как можно скорее положить конец [конфликту на Украине]», — приводит текст сообщения агентство Reuters.