Трамп заявил, что поддержал бы размещение европейских миротворцев на Украине
09:05 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину.
На вопрос о том, готов ли он поддержать отправку европейского миротворческого контингента на Украину, Трамп заявил, что «если они этого хотят, это отлично». «Я полностью поддерживаю это, если они этого хотят», — заявил хозяин Белого дома при подписании ряда своих новых указов в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном близ города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. По его словам, подобные инициативы озвучивало французские и британское руководство. «Если мы заключим мирные договоренности, думаю, что иметь войска от Европы <…>. Нам самим не придется посылать их туда, потому что мы очень далеко. Но иметь там войска было бы хорошо, я был бы не против», — заявил он.
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