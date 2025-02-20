Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
14:00 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два автомобиля и микроавтобус столкнулись в Изобильненском округе Ставропольского края. В результате автоаварии один человек погиб и четверо пострадали, сообщили ТАСС в региональной Госавтоиспекции.
«Примерно в 11:15 мск в Изобильненском округе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из автомобилей — микроавтобус, который выполнял частный рейс. В результате автоаварии один из водителей погиб на месте и еще четверо участников ДТП пострадали, в том числе водитель и пассажир частного микроавтобуса», — сказал представитель инспекции.
На месте происшествия находятся сотрудники ДПС. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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