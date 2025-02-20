Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два автомобиля и микроавтобус столкнулись в Изобильненском округе Ставропольского края. В результате автоаварии один человек погиб и четверо пострадали, сообщили ТАСС в региональной Госавтоиспекции.

«Примерно в 11:15 мск в Изобильненском округе произошло ДТП с участием трех автомобилей. Один из автомобилей — микроавтобус, который выполнял частный рейс. В результате автоаварии один из водителей погиб на месте и еще четверо участников ДТП пострадали, в том числе водитель и пассажир частного микроавтобуса», — сказал представитель инспекции.

На месте происшествия находятся сотрудники ДПС. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.