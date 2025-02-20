Более 100 млн кв. м жилья в РФ необходимо строить ежегодно — Хуснуллин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 100 млн кв. м жилья необходимо строить в РФ в год, сообщил в ходе заседания в Доме правительства РФ заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Нам необходимо сделать задел в мастер-планах на стабильное развитие на ближайшие 10-20 лет. Это означает, что нам надо строить не менее 100 млн кв. м в год. Это та планка, которую мы два года назад достигли», — сказал Хуснуллин.