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НОВОСТИ

Более 100 млн кв. м жилья в РФ необходимо строить ежегодно — Хуснуллин

15:12 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 100 млн кв. м жилья необходимо строить в РФ в год, сообщил в ходе заседания в Доме правительства РФ заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Нам необходимо сделать задел в мастер-планах на стабильное развитие на ближайшие 10-20 лет. Это означает, что нам надо строить не менее 100 млн кв. м в год. Это та планка, которую мы два года назад достигли», — сказал Хуснуллин.

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