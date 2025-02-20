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НОВОСТИ

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 160 военных и два танка

16:00 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении предприняли четыре безуспешные попытки контратаковать и потеряли более 160 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА», — сообщили там, уточнив, что за сутки было отражено четыре контратаки.

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