ЕС больше не может полагаться на США в вопросах безопасности — Politico

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран — участниц Евросоюза осознают, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом они больше не могут рассчитывать на США в вопросах обеспечения безопасности ЕС. Об этом пишет европейское издание Politico.

По его оценке, Брюссель и Вашингтон теперь должны пересмотреть условия оборонного сотрудничества. После создания НАТО в 1949 году Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за защиту европейских государств — членов альянса. Как отмечает газета, теперь Евросоюзу необходимо взять на себя гораздо больше обязательств по обеспечению собственной безопасности не только из-за изменившейся обстановки в мире, но и из-за того, что «заинтересованность Америки в защите ЕС снижается». Кроме того, Европа не располагает военными ресурсами, необходимыми для поддержки Киева без существенной помощи со стороны США.

Пока экономическая ситуация в европейских странах с каждым годом ухудшается, администрация Трампа «переосмысливает место Европы в сложном глобальном стратегическом ландшафте» и, вероятно, «часто будет расходиться с ней в вопросах Украины, России, Китая, торговли, климата», пишет издание. По его мнению, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности не только «вызвало шок и возмущение» в ЕС, но и показало, что «пропасть между Европой и Америкой Трампа становится все шире».