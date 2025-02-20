Информация о попытке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтверждается

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы готовят попытку прорыва на территорию Курской и Брянской областей, не подтверждается. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России.

«Все передвижения войск противника находятся под контролем российских войск, по живой силе и технике [ВСУ] наносятся упреждающие удары артиллерией и авиацией», — сказал собеседник агентства.