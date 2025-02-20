Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО

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Москва активно помогает участникам СВО и членам их семей, гарантируя им медицинскую помощь и социальную поддержку. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в этом помогает открытый в мегаполисе крупнейший в РФ комплексный центр по лечению, реабилитации, протезированию бойцов на базе Московского медицинского клинического центра «Вороновское». «Совместный проект по поручению президента России, который мы здесь реализуем и который, конечно, поможет тысячам ребятам вернуться в строй», – заявил мэр, который посетил центр протезирования и комплексной реабилитации для участников специальной военной операции вместе с зампредседателя правительства РФ Татьяной Голиковой и заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой.

В «Вороновском» создана система замкнутого цикла, обеспечивающая комплексное лечение, протезно-ортопедическую помощь, реабилитацию, а также психологическое сопровождение и социальную адаптацию. «Делаем таким образом, чтобы ребята полноценно вернулись к жизни, не чувствовали себя инвалидами, вставали в строй, снова работали, жили», – отметил мэр.

Анна Цивилева заявила, что опыт столичного центра нужно распространять в России. «Впереди будет еще вторичное протезирование, и, конечно же, наша задача, чтобы эта услуга была доступна рядом с проживанием наших ветеранов, - отметила Цивилева. - Практика, которую нам сейчас демонстрируют здесь, в «Вороновском», это действительно передовая практика».

Вся помощь в «Вороновском» оказывается в одном месте, пациента не нужно транспортировать в другие медицинские организации. В центре есть протезное предприятие полного цикла, зоны лечебной физкультуры и реабилитационные залы, комнаты социально-бытовой адаптации, школа ходьбы для обучения пользованию протезом. Сроки протезирования минимизированы и составляют 4-12 недель. После выписки из госпиталя пациенты могут проводить обслуживание и ремонт протезов на базе предприятия-изготовителя в Москве, а также его филиалов и партнерских организаций в других регионах России.