США выступают против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7 — Financial Times
17:00 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты выступают против того, чтобы Россию называли агрессором в совместном заявлении Группы семи (G7), приуроченном к трехлетней годовщине начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на знакомых с ситуацией западных чиновников.
Сообщается также, что между членами «семерки» пока нет согласия по вопросу об участии Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который должен пройти 24 февраля.
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