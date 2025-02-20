США выступают против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7 — Financial Times

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выступают против того, чтобы Россию называли агрессором в совместном заявлении Группы семи (G7), приуроченном к трехлетней годовщине начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на знакомых с ситуацией западных чиновников.

Сообщается также, что между членами «семерки» пока нет согласия по вопросу об участии Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который должен пройти 24 февраля.