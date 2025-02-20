Вертолет санитарной авиации без последствий совершил жесткую посадку в Ставрополе
17:12 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вертолет санитарной авиации, сообщивший о неполадках во время полета, совершил жесткую посадку в Ставрополе без последствий. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
«В международном аэропорту Ставрополь вертолет „Ансат“ службы санитарной эвакуации совершил жесткую посадку без последствий. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
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