Вертолет санитарной авиации без последствий совершил жесткую посадку в Ставрополе

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет санитарной авиации, сообщивший о неполадках во время полета, совершил жесткую посадку в Ставрополе без последствий. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

«В международном аэропорту Ставрополь вертолет „Ансат“ службы санитарной эвакуации совершил жесткую посадку без последствий. Информация уточняется», — говорится в сообщении.