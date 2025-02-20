Трамп заявил о потере Украиной в ходе конфликта 700 тысяч человек
17:40 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина в ходе боевых действий потеряла около 700 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Флорида.
«Скорее всего, Украина потеряла 700 тысяч человек. Это ужасно. На всех полях можно увидеть тела и части тел. Все это мы видим очень точно благодаря спутникам. <…> [Владимир] Зеленский плохо справляется. Его люди погибают напрасно», — сказал американский лидер.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в интервью газете «Красная звезда», что Украина только за 2024 год потеряла убитыми и ранеными 590 тысяч военнослужащих, а с начала специальной военной операции — более 1 млн.
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