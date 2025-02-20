0
0
0
НОВОСТИ

Трамп заявил о потере Украиной в ходе конфликта 700 тысяч человек

17:40 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в ходе боевых действий потеряла около 700 тысяч человек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Флорида.

«Скорее всего, Украина потеряла 700 тысяч человек. Это ужасно. На всех полях можно увидеть тела и части тел. Все это мы видим очень точно благодаря спутникам. <…> [Владимир] Зеленский плохо справляется. Его люди погибают напрасно», — сказал американский лидер.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил в интервью газете «Красная звезда», что Украина только за 2024 год потеряла убитыми и ранеными 590 тысяч военнослужащих, а с начала специальной военной операции — более 1 млн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 20.02.2025
Вертолет санитарной авиации без последствий совершил жесткую посадку в Ставрополе
0
167
17:00 20.02.2025
США выступают против того, чтобы РФ называли агрессором в заявлении G7 — Financial Times
0
184
16:32 20.02.2025
ЕС больше не может полагаться на США в вопросах безопасности — Politico
0
262
16:12 20.02.2025
Информация о попытке прорыва ВСУ в Курскую и Брянскую области не подтверждается
0
307
16:11 20.02.2025
Собянин рассказал, как в Москве проходит лечение и реабилитация участников СВО
0
247
16:00 20.02.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 160 военных и два танка
0
274
15:59 20.02.2025
Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года
0
281
15:50 20.02.2025
Москвичей ждут 21 февраля на зарядку с чемпионами в «Лужниках»
0
272
15:32 20.02.2025
Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства
0
348
15:12 20.02.2025
Более 100 млн кв. м жилья в РФ необходимо строить ежегодно — Хуснуллин
0
323

Возврат к списку