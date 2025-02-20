Сотрудники «Роснефти» в Оренбурге провели патриотическую акцию «Связь поколений»

18:16

Акцию «Связь поколений», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне организовали в Оренбурге представители «Оренбургнефти». Сотрудники этого ключевого добывающего актива «Роснефти» в Поволжье устроили встречу более 50 школьников из «Движения первых» с ветеранами-нефтяниками и представителями общественных организаций. Ветераны отрасли, у которых есть статус «детей войны», рассказали ученикам начальной школы о военных годах. Школьники узнали о вкладе внесенном оренбургскими нефтедобытчиками в победу в Великой Отечественной войне. В 1941-1945 годах в регионе было добыто примерно 1 млн тонн нефти, который отправился на нужды фронта. На предприятии зачастую трудились женщины и подростки, которые работали день и ночь, чтобы обеспечить топливом армию.

Победители корпоративного фестиваля «Роснефти» «Энергия талантов» исполнили перед гостями встречи музыкальные композиции военных лет. Школьники читали стихи, посвященные героизму народа и любви к Родине, детский хор исполнил военно-патриотический гимн, а волонтеры предприятия вручили ветеранам подарки.

На «Оренбургнефть» развивается волонтерская программа «Платформа добрых дел», сотрудники компании активно участвуют в историко-культурных и социально-гуманитарных инициативах и на волонтерских основах проводят просветительские акции и уроки, направленные на сохранение исторической памяти, формирование у молодых людей патриотизма.