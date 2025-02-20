Американцы отменили совместную пресс конференцию Келлога и Зеленского

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, однако пресс-конференция по итогам их переговоров была отменена по инициативе американской стороны. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Келлог находится в Киеве с утра 19 февраля, однако встретился с Зеленским лишь во второй половине дня 20 февраля. Комментариев в начале встречи на видео, которые распространяют украинские СМИ, тоже не было.