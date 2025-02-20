0
0
202
НОВОСТИ

Американцы отменили совместную пресс конференцию Келлога и Зеленского

18:25 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог встретился в Киеве с Владимиром Зеленским, однако пресс-конференция по итогам их переговоров была отменена по инициативе американской стороны. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Келлог находится в Киеве с утра 19 февраля, однако встретился с Зеленским лишь во второй половине дня 20 февраля. Комментариев в начале встречи на видео, которые распространяют украинские СМИ, тоже не было.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9439
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9826
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9216
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9551
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9439
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9444
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9375
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9454
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9364
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9277

Возврат к списку