Делегация НАТО прибыла в Армению
20:10 20.02.2025 Источник: Интерфакс
Министерство обороны Армении сообщило о визите в республику делегации НАТО. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках визита делегации НАТО в Армению 17-21 февраля проводится первый этап тренировок под названием "Оценка слаженных партнерских возможностей".
"Цель тренировок - укрепление сотрудничества РА-НАТО. На тренировках также присутствуют представители государств-членов и партнеров НАТО", - отметили в пресс-службе Минобороны Армении.
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