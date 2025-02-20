Делегация НАТО прибыла в Армению

20:10 Источник: Интерфакс

Министерство обороны Армении сообщило о визите в республику делегации НАТО. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках визита делегации НАТО в Армению 17-21 февраля проводится первый этап тренировок под названием "Оценка слаженных партнерских возможностей".

"Цель тренировок - укрепление сотрудничества РА-НАТО. На тренировках также присутствуют представители государств-членов и партнеров НАТО", - отметили в пресс-службе Минобороны Армении.