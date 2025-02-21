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Украинцы презирают Зеленского и не станут за него голосовать — Маск

12:32 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не хочет проводить выборы на Украине, потому что знает, что «с треском провалится» на них. Об этом заявил предприниматель-миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

«Если бы украинцы действительно любили Зеленского, то он бы провел выборы. Он знает, что с треском провалится, хоть и захватил контроль над всеми СМИ на Украине, поэтому он отменил выборы», — написал Маск в социальной сети X.

По словам предпринимателя, украинцы «на самом деле презирают Зеленского». «Президент Трамп правильно решил его игнорировать и добиться мира независимо от отвратительной огромной коррупционной машины, которая питается телами мертвых украинских солдат», — заключил Маск.

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