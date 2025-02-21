Специальная военная операция — это народная война, заявил Медведев
20:00 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал специальную военную операцию народной войной.
«Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция — это народная война», — подчеркнул Медведев.
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