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НОВОСТИ

Война закончится понятным итогом — победой России, заявил Медведев

22:40 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция еще продолжается, но ее итог понятен — это победа России. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами боевых действий в Музее Победы в Москве.

«Война еще идет, но она закончится. И она закончится понятным для нас итогом. Нашей победой», — сказал он.

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