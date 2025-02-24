Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назначен спецпредставителем Президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами

00:21 Источник: НГ-Online

Указ о назначении Гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами опубликован на официальном портале правовых актов. Кирилл Дмитриев сохраняет текущую должность руководителя РФПИ.

В новом качестве Кирилл Дмитриев продолжит развивать инвестиционно- экономическое сотрудничество как со странами Глобального юга, так и с государствами Запада, в том числе, США, - сообщает пресс-служба РФПИ.

В ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и специальным посланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля 2025 года, Кирилл Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок и озвучил данные, согласно которым финансовые потери американских компаний в результате ухода с российского рынка превышают 300 млрд долларов. В рамках переговоров Кирилл Дмитриев обсудил с участниками американской делегации восстановление взаимовыгодного инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и США.

Под руководством Кирилла Дмитриева РФПИ достиг значимых результатов для российской экономики и создал глобальную сеть международных партнерств с ведущими зарубежным инвестиционными и финансовыми институтами. Инвестиции РФПИ не только способствуют росту экономики РФ, развитию инфраструктуры и технологий, но и крайне доходны для государства: РФПИ приумножил вложенные в Фонд государственные средства почти в 6 раз (в 5,7 раз).

Фондом профинансировано и одобрено более 100 знаковых проектов в широком диапазоне отраслей – от инфраструктуры и промышленного производства до высоких технологий. Общий объем инвестиций РФПИ и партнеров - 2,3 трлн. руб. (из них от партнеров 1,9 трлн руб.). Из них около 1 трлн руб. были направлены на реализацию проектов «с нуля», создающих новые производства в компаниях-лидерах из различных отраслей. На 1 руб. вложенных средств РФПИ привлек 5 руб. от партнеров.

РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева также привлек более 36 млрд евро иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств, в том числе 3,4 млрд евро в рамках программы автоматического соинвестирования.

Важную часть работы РФПИ составляют инвестиции в развитие передовых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта (ИИ). РФПИ привлек более 150 млрд руб. от международных партнеров из дружественных стран для инвестиций в развитие ИИ в России.

В период пандемии РФПИ и Кирилл Дмитриев сыграли решающую роль в создании и финансировании триады «тесты-препарат-вакцина» против коронавируса. Российская вакцина «Спутник V», в разработку, производство и международное продвижение которой инвестировал РФПИ, была одобрена в 71 стране с общей численностью населения более 4 млрд человек, а однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — более чем в 30 странах.