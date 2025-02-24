США призвали отозвать проект антироссийской резолюции ООН — FT
18:40 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США призвали отозвать проект антироссийской резолюции авторства ЕС и Украины, по которому Генассамблея ООН проголосует 24 февраля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
«По словам официальных лиц, это противостояние может дойти и до Совета Безопасности ООН, где США могут занять сторону России и Китая», — пишет издание.
Как сообщает газета, Киев и ЕС подготовили проект резолюции, в котором осуждаются действия России на Украине. Генассамблея ООН должна проголосовать по нему 24 февраля. США призвали отозвать резолюцию и предложили свой собственный текст. В нем «действия Украины приравниваются к действиям России», а также выражается сожаление из-за «трагических жертв в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной».
НОВОСТИ
- 19:20 24.02.2025
- Зеленский настроен воевать еще два года, до промежуточных выборов в США — депутат Рады
- 18:00 24.02.2025
- Канада передаст Украине $3,52 млрд за счет активов РФ и военную технику — Трюдо
- 17:45 24.02.2025
- Онлайн-курс лекций «Роснефти» об арктических птицах получил награду международного конкурса
- 17:32 24.02.2025
- Заготовка крови в РФ увеличилась на 6% в 2024 году — ФМБА
- 17:12 24.02.2025
- Многие западные нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ — Цивилев
- 17:00 24.02.2025
- Шесть БПЛА уничтожены над Курской, Белгородской и Орловской областями
- 16:32 24.02.2025
- Поляки считают, что живущие в их стране украинцы должны вернуться и идти на фронт — опрос
- 16:12 24.02.2025
- Лавина сошла около курорта «Роза Хутор» на Кубани, ведется поиск туристов
- 16:00 24.02.2025
- Научно-исследовательское судно затонуло в Новороссийске — оперштаб
- 15:32 24.02.2025
- В Киеве утверждают, что переговоры с США по ресурсам находятся на завершающей стадии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать