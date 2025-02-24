США призвали отозвать проект антироссийской резолюции ООН — FT

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США призвали отозвать проект антироссийской резолюции авторства ЕС и Украины, по которому Генассамблея ООН проголосует 24 февраля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«По словам официальных лиц, это противостояние может дойти и до Совета Безопасности ООН, где США могут занять сторону России и Китая», — пишет издание.

Как сообщает газета, Киев и ЕС подготовили проект резолюции, в котором осуждаются действия России на Украине. Генассамблея ООН должна проголосовать по нему 24 февраля. США призвали отозвать резолюцию и предложили свой собственный текст. В нем «действия Украины приравниваются к действиям России», а также выражается сожаление из-за «трагических жертв в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной».