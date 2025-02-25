Ряд стран ЕС и глава Еврокомиссии выступают против передачи активов РФ Киеву — Politico

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия, Франция, Италия, Испания, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Киеву замороженных в ЕС российских активов, так как считают их потенциальным преимуществом сообщества на возможных мирных переговорах и опасаются, что этот шаг отпугнет иностранных инвесторов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Если вы разморозите [активы] и передадите [их] Украине, они больше не будут у вас, и вы не сможете использовать их в качестве разменной монеты, — заявил неназванный дипломат ЕС. — Если они (Россия — прим. ТАСС) действительно хотят вернуть активы, то они должны дать что-то взамен».

Как отмечается в публикации, Эстония, которая на словах выступает за скорейшую передачу помощи Украине, на деле предлагает использовать активы в качестве рычага давления. По данным Politico, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в документе, подготовленном для встречи глав МИД 24 февраля, написал, что «дальнейшее удержание активов служит финансовым и дипломатическим рычагом, гарантирующим, что у России будет четкий, ощутимый стимул для переговоров об урегулировании и компенсации Украине».

Другие страны предлагают использовать эти деньги для будущего восстановления Украины после конфликта. «Многие выступают против разморозки [активов], потому что считают их деньгами на восстановление», — заявил другой дипломат ЕС.