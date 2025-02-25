Извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативная реакция президента Сербии Александара Вучича из-за случайного принятия его страной в Организации Объединенных Наций (ООН) антироссийской резолюции импонирует Москве. Россия понимает, что это была техническая ошибка, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Безусловно услышали, безусловно приняли, — ответил представитель Кремля на вопрос, были ли приняты к сведению извинения Вучича. — Действительно, случаются технические ошибки».

«И, конечно, такая оперативная реакция главы государства, она импонирует нам», — добавил Песков.