Запрет на возвращение животного в место его отлова могут закрепить в законе — Останина

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на возращение бездомного животного после вакцинации и стерилизации в место, где его отловили, может быть закреплен в законодательстве. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Мы говорили о том, чтобы выработать системную государственную политику и в федеральном законе прописать единую норму, которая заключается в следующем. Что собака безнадзорная на место своего пребывания или изъятия не возвращается», — сказала Останина журналистам по итогам заседания рабочей группы комитета на тему совершенствования законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

По ее словам, в законопроекте предлагается прописать обязанность региональных властей обеспечить содержание собаки после отлова у волонтеров или в приют сроком не менее 30 дней. Кроме того, власти предлагается обязать обеспечить достаточное информирование для поиска хозяина собаки или новых владельцев.

«Дальше исходя из возможностей региона. В Москве пусть 15 лет живет в приюте, а там в Якутии такой возможности нет. Но нормы закона выполнили, не менее 30 дней продержали, а затем имеют право на усыпление, умерщвление этой собаки», — отметила Останина.