Запрет на возвращение животного в место его отлова могут закрепить в законе — Останина
15:32 27.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет на возращение бездомного животного после вакцинации и стерилизации в место, где его отловили, может быть закреплен в законодательстве. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Мы говорили о том, чтобы выработать системную государственную политику и в федеральном законе прописать единую норму, которая заключается в следующем. Что собака безнадзорная на место своего пребывания или изъятия не возвращается», — сказала Останина журналистам по итогам заседания рабочей группы комитета на тему совершенствования законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.
По ее словам, в законопроекте предлагается прописать обязанность региональных властей обеспечить содержание собаки после отлова у волонтеров или в приют сроком не менее 30 дней. Кроме того, власти предлагается обязать обеспечить достаточное информирование для поиска хозяина собаки или новых владельцев.
«Дальше исходя из возможностей региона. В Москве пусть 15 лет живет в приюте, а там в Якутии такой возможности нет. Но нормы закона выполнили, не менее 30 дней продержали, а затем имеют право на усыпление, умерщвление этой собаки», — отметила Останина.
НОВОСТИ
- 16:12 27.02.2025
- Активность иностранной разведки возросла в период СВО — Путин
- 16:07 27.02.2025
- Собянин сообщил, что в Москве установят еще 32 тыс. светильников и фонарей
- 16:00 27.02.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 240 военных
- 15:12 27.02.2025
- Российские войска освободили Никольский в Курской области
- 15:00 27.02.2025
- Трамп погубит Европу, считает NYT
- 14:32 27.02.2025
- Владимир Мединский избран председателем правления Союза писателей России
- 14:12 27.02.2025
- Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство
- 14:00 27.02.2025
- В украинском урегулировании никто не ждет легких решений — Песков
- 13:32 27.02.2025
- Европа более не может быть уверена в надежности США как партнера — NBC
- 13:20 27.02.2025
- В Подмосковье провели первый молодежный форум «На государственной службе»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать