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НОВОСТИ

Льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина

12:32 28.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МЧС спасают 200 рыбаков со льдины у берегов Сахалина, сообщает ведомство.

«Сотрудники МЧС России спасают рыбаков в Сахалинской области. В Охотском море на льдине, по предварительной информации, 200 человек», — говорится в сообщении.

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