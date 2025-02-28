Льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники МЧС спасают 200 рыбаков со льдины у берегов Сахалина, сообщает ведомство.

«Сотрудники МЧС России спасают рыбаков в Сахалинской области. В Охотском море на льдине, по предварительной информации, 200 человек», — говорится в сообщении.