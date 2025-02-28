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Пять главных домов городских усадеб в Москве признали памятниками архитектуры

15:20 28.02.2025

В Москве памятниками архитектуры были признаны еще пять главных домов городских усадеб. Здания раньше имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия, а теперь они внесены в Единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Новый статус получил главный дом усадьбы Плохово — Осташевских — Л.С. Полякова (расположен на Тверском бульваре, д.17, стр. 4), городской усадьбы Кулаковых (на Верхней Радищевской улице, до. 8, стр. 1), усадьбы В.Д. Носова (на Малой Семеновской улице, д. 1, стр. 1), усадьбы купца В.С. Бородина — Полшковых с палатами (на Садовнической улице, д. 71, стр. 4), а также усадьбы XVIII–XIX веков (на Новой Басманной улице, д. 21, стр. 1).

Отметим, что за 14 лет более в Москве были признаны памятниками архитектуры около 700 объектов. Как сообщала «Независимая газета», несколько дней назад Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился тремя зданиями, расположенными в центре Москвы. Это были особняк купцов Марковых на улице Каретный ряд, д. 4, стр. 4., жилой дом П.А. Бачуриной – И.Е. Смирнова на улице Новокузнецкой, д. 40, стр. 1 и 2 и особняк С.К. Тронше в Хомутовском тупике, д. 10, стр. 1.

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