Пять главных домов городских усадеб в Москве признали памятниками архитектуры
15:20 28.02.2025
В Москве памятниками архитектуры были признаны еще пять главных домов городских усадеб. Здания раньше имели промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия, а теперь они внесены в Единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Новый статус получил главный дом усадьбы Плохово — Осташевских — Л.С. Полякова (расположен на Тверском бульваре, д.17, стр. 4), городской усадьбы Кулаковых (на Верхней Радищевской улице, до. 8, стр. 1), усадьбы В.Д. Носова (на Малой Семеновской улице, д. 1, стр. 1), усадьбы купца В.С. Бородина — Полшковых с палатами (на Садовнической улице, д. 71, стр. 4), а также усадьбы XVIII–XIX веков (на Новой Басманной улице, д. 21, стр. 1).
Отметим, что за 14 лет более в Москве были признаны памятниками архитектуры около 700 объектов. Как сообщала «Независимая газета», несколько дней назад Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился тремя зданиями, расположенными в центре Москвы. Это были особняк купцов Марковых на улице Каретный ряд, д. 4, стр. 4., жилой дом П.А. Бачуриной – И.Е. Смирнова на улице Новокузнецкой, д. 40, стр. 1 и 2 и особняк С.К. Тронше в Хомутовском тупике, д. 10, стр. 1.
НОВОСТИ
- 15:32 28.02.2025
- Узбекистан пригласил своих граждан вернуться из РФ для строительства района Новый Ташкент
- 15:27 28.02.2025
- В Москве более 1100 парков и других зеленых зон приведены в порядок и созданы с 2011 года
- 15:12 28.02.2025
- Для перевода в 10-й класс школьники в 12 регионах должны будут набрать минимум по ОГЭ
- 15:00 28.02.2025
- Си Цзиньпин назвал РФ и КНР настоящими друзьями, которые прошли множество испытаний
- 14:35 28.02.2025
- Калиматов: Создание «Академии цифрового развития» – важный шаг для Ингушетии
- 14:32 28.02.2025
- 170 рыбаков спасены с дрейфующей у берегов Сахалина льдины
- 14:12 28.02.2025
- Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили более 240 военных
- 14:00 28.02.2025
- В Кремле ответили на заявления Швеции о подготовке к возможному конфликту с РФ
- 13:42 28.02.2025
- Ростех и Российский научный центр хирургии будут совместно разрабатывать инновационные медицинские изделия
- 13:32 28.02.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать