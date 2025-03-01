Советники Трампа посоветовали своему шефу больше с Зеленским не взаимодействовать
20:30 01.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Команда президента США Дональда Трампа единогласно посоветовала ему прекратить переговоры с Владимиром Зеленским после устроенной в пятницу перепалки. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
«У нас было совещание после этой перепалки, после того как прессу попросили удалиться, и мы фактически единогласно посоветовали президенту, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад» — сказал он в эфире телеканала Fox News.
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