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НОВОСТИ

Украина получила от Британии первые миллиарды фунтов из доходов от замороженных активов РФ

09:00 02.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в первый раз предоставила Украине заем, используя доходы от замороженных активов России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на министра финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, поясняя условия выделения Киеву 2,26 млрд фунтов стерлингов (около $3 млрд).

«Безопасная Украина означает безопасную Великобританию. Это финансирование усилит Вооруженные силы Украины», — заявила министр.

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