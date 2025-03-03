Перепалка Трампа с Зеленским знаменует конец коллективного Запада — WP
12:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Раскол в отношениях между Европой и США из-за Украины, который вылился в перепалку американского президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, положил конец единству Запада. Такое мнение высказывается в материале газеты The Washington Post.
По ее оценке, ссора в Белом доме превратилась в фиаско для Киева и может стать поворотным моментом в истории украинского конфликта. Как отмечается в публикации, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс, «возможно, и рады шокировать Европу, но их коллеги по ту сторону океана уже смирились с крахом единого Запада». Разрушение альянса США и Европы и стремление Трампа к более узкому видению американских интересов говорят о том, что мир вступает в новую эпоху, утверждает издание.
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