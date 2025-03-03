Лукашенко не считает возможным прощение чиновников, выступивших против государства
15:32 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит возможности для прощения чиновников, выступивших против государства.
«Мы пережили с вами этот период. Надо уметь прощать. Надо уметь. Если это возможно. Но если человек нарушил, преступил закон, сознательно это сделал, какое тут может быть прощение?» — заметил Лукашенко, производя кадровые назначения членов правительства. Его слова приводит агентство БелТА.
«Я это говорю в этом кругу потому, что ну как можно простить публичных людей? Все публичные люди — здравоохранение, образование, СМИ, культура, спорт. Все публичные», — сказал Лукашенко. «И если вы нарушили где-то порядок, закон, если вы выступали против государства, это ж видел весь народ. Вы — публичные люди», — предупредил белорусский президент.
Так он прокомментировал позицию некоторых министров, которые считают возможным сохранение профессиональных кадров, преступивших закон. «Несмотря на то, что они враги фактически нашего государства и сидят до поры до времени под веником. В вашей структуре таких достаточно. Больше, чем где-нибудь. Этого быть не должно», — подчеркнул Лукашенко.
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