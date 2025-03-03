«Северный поток» не отвечает интересам Евросоюза — представитель ЕК

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция Евросоюза по проекту «Северный поток — 2» не изменилась, он не отвечает интересам союза. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, комментируя сообщения СМИ о переговорах по газопроводу.

«Наша позиция не изменилась. Наше мнение четкое: „Северный поток“ — это не проект, который отвечает нашим общим интересам. Он не диверсифицирует энергетические источники ЕС», — сказала она.