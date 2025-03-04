Трамп приостановил всю военную помощь Украине — Bloomberg

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине спустя несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, решение американского лидера распространяется на «всю нынешнюю военную помощь», которую Вашингтон оказывает Киеву. Как уточнил неназванный американский чиновник высокого ранга, передача украинским военным вооружений, отправленных из США, но еще не доставленных на Украину, будет прекращена.

Пауза продлится до тех пор, пока Трамп не решит, что украинское руководство продемонстрировало приверженность мирному урегулированию конфликта с Россией.