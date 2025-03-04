ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии — Politico
11:32 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 млрд евро, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС.
Оно отмечает, что из текста, который представлен на рассмотрение представителям стран ЕС, исчез пункт о новых поставках военной помощи Украине. Изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей государств сообщества.
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