0
0
217
НОВОСТИ

Страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными — Politico

11:00 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди стран НАТО растет обеспокоенность рисками обмена разведывательными данными, попытки президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией усилили скепсис в отношении такого сотрудничества с Вашингтоном. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на бывших чиновников, работавших в службах безопасности и в структурах альянса.

Как отмечает издание, обмен разведданными в НАТО давно осложнен из-за недоверия традиционных участников альянса к странам Центральной и Восточной Европы, присоединившимся к нему после распада СССР. Недоверие усилилось после начала СВО из-за пророссийских позиций Венгрия и Словакии. Попытки наладить отношения США с Россией со стороны Трампа «сотрясают ядро альянса, заставляя страны задумываться о рисках обмена разведданными с Вашингтоном», пишет издание.

«В структурах НАТО ходит много сплетен о будущем обмена разведданными в альянсе», — сказала газете Джули Смит, постпред США при альянсе до ноября прошлого года. Она подтвердила, что слышала от некоторых представителей союзных стран, что они опасаются прекращения обмена данными со стороны Вашингтона.

При этом неназванный действующий чиновник НАТО призвал не преувеличивать такие угрозы. Он признал, что после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме «естественно, есть много вопросов». «Но персонал сохраняет спокойствие и продолжает работу. Разумеется, есть некоторая коррозия [работы в рамках альянса] из-за подхода к украинскому вопросу, но мы придерживаемся мнения, что у Трампа нет реальных проблем с НАТО кроме вопроса расходов [на оборону]. Так что это уже что-то», — пояснил он.

Другой действующий чиновник также на условиях анонимности сказал, что недавние события на международной арене не сказались на обмене разведданными в альянсе. «Мы не видели никакого снижения в этом [процессе]», — сказал собеседник издания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:20 06.03.2025
БРИКС действует правильно, если есть столько желающих вступить в группу — глава МИД Индии
0
1
12:05 06.03.2025
Заявление Пентагона о готовности к войне с Китаем ведет к конфронтации — МИД КНР
0
62
12:00 06.03.2025
ВСУ планируют перебросить под Часов Яр иностранных наемников — эксперт
0
81
11:32 06.03.2025
Турция призвала Европу создать свой центр силы в ответ на отказ США защищать европейцев
0
167
11:20 06.03.2025
ФСБ сорвала попытку ГУР МО Украины получить персональные данные школьников для вербовки
0
176
11:05 06.03.2025
Трамп хочет «разрушить» ЕС и перестроить на свой лад — Politico
0
220
11:00 06.03.2025
Застрявших на МКС астронавтов могли вернуть полгода назад, но Байден был против — Маск
0
203
10:32 06.03.2025
Саратовская область впервые попала в топ регионов-лидеров по приему студентов
0
225
10:12 06.03.2025
Путин назначил главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева послом в США
0
272
10:05 06.03.2025
США просят Украину не подрывать усилия по урегулированию конфликта с РФ — Рубио
0
288

Возврат к списку