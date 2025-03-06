Страны НАТО все меньше доверяют друг другу при обмене разведдаными — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди стран НАТО растет обеспокоенность рисками обмена разведывательными данными, попытки президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией усилили скепсис в отношении такого сотрудничества с Вашингтоном. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на бывших чиновников, работавших в службах безопасности и в структурах альянса.

Как отмечает издание, обмен разведданными в НАТО давно осложнен из-за недоверия традиционных участников альянса к странам Центральной и Восточной Европы, присоединившимся к нему после распада СССР. Недоверие усилилось после начала СВО из-за пророссийских позиций Венгрия и Словакии. Попытки наладить отношения США с Россией со стороны Трампа «сотрясают ядро альянса, заставляя страны задумываться о рисках обмена разведданными с Вашингтоном», пишет издание.

«В структурах НАТО ходит много сплетен о будущем обмена разведданными в альянсе», — сказала газете Джули Смит, постпред США при альянсе до ноября прошлого года. Она подтвердила, что слышала от некоторых представителей союзных стран, что они опасаются прекращения обмена данными со стороны Вашингтона.

При этом неназванный действующий чиновник НАТО призвал не преувеличивать такие угрозы. Он признал, что после перепалки Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме «естественно, есть много вопросов». «Но персонал сохраняет спокойствие и продолжает работу. Разумеется, есть некоторая коррозия [работы в рамках альянса] из-за подхода к украинскому вопросу, но мы придерживаемся мнения, что у Трампа нет реальных проблем с НАТО кроме вопроса расходов [на оборону]. Так что это уже что-то», — пояснил он.

Другой действующий чиновник также на условиях анонимности сказал, что недавние события на международной арене не сказались на обмене разведданными в альянсе. «Мы не видели никакого снижения в этом [процессе]», — сказал собеседник издания.