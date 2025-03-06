Турция призвала Европу создать свой центр силы в ответ на отказ США защищать европейцев
11:32 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа должна ответить на стремление президента США Дональда Трампа снизить роль Вашингтона в обеспечении европейской безопасности формированием нового центра силы на континенте. С таким призывом выступил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Как он заявил в интервью газете Financial Times, действия Трампа — «тревожный звонок для всех нас, который означает, что нам нужно объединяться и создавать собственный центр силы». Турция будет готова стать частью новой европейской архитектуры безопасности в случае «развала» НАТО, добавил Фидан.
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