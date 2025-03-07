Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000 для нужд ПВО
14:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили французские истребители Mirage 2000 при реагировании на воздушную тревогу минувшей ночью. Об этом сообщается в телеграм-канале украинских сил ПВО.
«Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage 2000», — говорится в тексте. Отмечается, что «французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие» в реагировании на воздушную тревогу.
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