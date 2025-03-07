Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000 для нужд ПВО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили французские истребители Mirage 2000 при реагировании на воздушную тревогу минувшей ночью. Об этом сообщается в телеграм-канале украинских сил ПВО.

«Привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage 2000», — говорится в тексте. Отмечается, что «французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие» в реагировании на воздушную тревогу.