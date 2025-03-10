32 человека пострадали в результате столкновения двух судов у берегов Англии — Sky News

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 32 человека пострадали в результате столкновения танкера и грузового судна у берегов Великобритании в Северном море. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителей порта, куда были доставлены члены команд с горящих судов.

По данным телеканала, людей привезли на трех лодках. Информации о степени серьезности их травм пока нет. Также отсутствуют проверенные данные о точном числе людей, которые находились на нефтяном танкере Stena Immaculate под флагом США, который стоял на якоре, и врезавшегося в него контейнеровоза Solong под флагом Португалии. Вещательная корпорация Би-би-си уточняет, что все члены экипажа Stena Immaculate спасены.