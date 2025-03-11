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Румынский deep state похоронил демократию в стране, считает Медведев

09:05 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал недопуск Кэлина Джорджеску к выборам в Румынии «похоронами демократии» со стороны глубинного государства.

«В Румынии deep state похоронил демократию. Что делать народу с такой властью? Надо проглотить, подумаешь, какая мелочь. Нынешние румынские правители гораздо лучше Николае Чаушеску. Они добрые и справедливые», — написал Медведев на своей странице в соцсети X на английском языке.

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