Дефицит бюджета РФ за январь — февраль предварительно составил 2,7 трлн руб. — Минфин

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета, согласно предварительной оценке Министерства финансов России, за январь — февраль текущего года составил 2,7 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей ниже аналогичного периода 2024 года, сообщается в материалах на сайте министерства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — феврале 2025 года составил 5 344 млрд рублей, что на 6,3% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года», — говорится в сообщении.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 30,6% и составил 8,05 трлн рублей.