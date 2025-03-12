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Продажи электромобилей в мире резко выросли в феврале за счет Китая

11:05 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые продажи электромобилей резко возросли в феврале, в основном за счет роста продаж в Китае. Как сообщила базирующаяся в Лондоне исследовательская компания Rho Motion, в КНР рост составил 76%.

«Большая часть роста по-прежнему приходится на Китай, где в этом году наблюдается возрождение продаж чисто электрических [транспортных средств]», — приводит слова менеджера компании Rho Motion Чарльза Лестера газета South China Morning Post.

Согласно исследованию Rho Motion, выдержки из которого приводит издание, мировые продажи электромобилей и гибридных авто подскочили до 1,2 млн единиц в феврале, что на 50% больше, чем за этот период прошлого года. Порядка трех четвертей из них пришлось на Китай. В КНР, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, покупки выросли на 87% по сравнению с этим периодом в 2024 году.

Китай продолжил доминировать на мировом рынке электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Продажи за первые два месяца 2025 года, которые совпали с лунным Новым годом, когда в Восточной Азии резко увеличиваются траты, выросли в КНР на 35% и составили 1,4 млн единиц. Это составляет около 60% от общего объема продаж по всему миру за тот же период, отмечается в исследовании.

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