ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
15:12 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в течение суток освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ активными действиями освободили населенный пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики», — сообщили там.
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