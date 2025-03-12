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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР

15:12 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в течение суток освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ активными действиями освободили населенный пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

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