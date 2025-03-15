ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих, за последние сутки — 220
19:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего в ходе боев в Курской области потеряли более 67,6 тыс. военнослужащих, в том числе 220 за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов», — уточнили в ведомстве.
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