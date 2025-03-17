17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ведущих западных стран дали указание своим средствам массовой информации не замечать нацистских символов украинских военных. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР) России.

«По поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине. В частности, до немецких средств массовой информации доведено указание федерального правительства исключить появление в фото- видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией», — сказано в сообщении.