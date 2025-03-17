0
0
71
НОВОСТИ

Власти Запада дали указание своим СМИ не замечать нацистских символов у ВСУ — СВР

17:12 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти ведущих западных стран дали указание своим средствам массовой информации не замечать нацистских символов украинских военных. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки (СВР) России.

«По поступающей в СВР информации, власти ведущих стран Запада вынуждены принимать жесткие административные меры для сокрытия от собственных граждан широкого распространения нацистской идеологии на Украине. В частности, до немецких средств массовой информации доведено указание федерального правительства исключить появление в фото- видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией», — сказано в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 17.03.2025
В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка — МЧС республики
0
11
17:00 17.03.2025
ЕС принял санкции против Руанды за ситуацию в ДРК
0
112
16:32 17.03.2025
Почти половина американцев верит, что Трамп поддерживает РФ в конфликте с Украиной — опрос
0
174
16:12 17.03.2025
Бах заявил, что МОК сохраняет нейтралитет в условиях становления нового мирового порядка
0
207
16:00 17.03.2025
ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуева и Олешни Курской области
0
217
15:32 17.03.2025
На Украине временно ограничили энергоснабжение промышленности
0
289
15:12 17.03.2025
Президент Сербии заявил, что в Белграде не удастся повторить киевский «майдан»
0
291
15:00 17.03.2025
Руанда разорвала дипотношения с Бельгией — МИД
0
297
14:37 17.03.2025
Собянин: Дорога от улицы Поляны до Варшавского шоссе откроется осенью 2026 года
0
344
14:32 17.03.2025
Закрытие «Радио Свобода»* и «Голоса Америки»* — внутреннее дело США, заявил Песков
0
361

Возврат к списку