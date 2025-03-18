Израиль несет всю ответственность за нарушение соглашения о прекращении огня — ХАМАС

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС потребовало возложить на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху всю полноту ответственности за нарушение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Мы требуем, чтобы посредники возложили на Нетаньяху <…> полную ответственность за нарушение соглашения [о прекращении огня]», — говорится в коммюнике ХАМАС, опубликованном в телеграм-канале.