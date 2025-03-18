ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки
16:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки составили более 270 военных, 2 танка и 6 артиллерийских орудий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 6 артиллерийских орудий, 4 миномета и станция контрбатарейной борьбы, а также 4 пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили в российском военном ведомстве.
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