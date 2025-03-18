ГД вводит обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все телефонные звонки компаний, включая массовые, должны будут маркироваться на экранах мобильных телефонов, при этом граждане смогут отказаться от получения таких звонков, подав жалобу оператору связи. Это следует из проекта о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, принятого Госдумой в первом чтении.

Документ внесло в палату парламента правительство РФ в феврале. Изменения вносятся в закон «О связи». Согласно законопроекту юридические лица будут обязаны бесплатно информировать вызываемого абонента о себе перед совершением звонка. Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. При этом абонент сможет отказаться от их получения и подать жалобу оператору, если вызовы продолжаются. Оператор в свою очередь будет обязан рассмотреть обращение и принять соответствующие меры.

Также операторы должны будут бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке, отображая соответствующую информацию на его устройстве. Абонент в свою очередь сможет обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров. Кроме того, согласно законопроекту, граждане смогут отказаться от получения рассылок.