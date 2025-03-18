0
0
117
НОВОСТИ

ГД вводит обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов

17:12 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все телефонные звонки компаний, включая массовые, должны будут маркироваться на экранах мобильных телефонов, при этом граждане смогут отказаться от получения таких звонков, подав жалобу оператору связи. Это следует из проекта о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, принятого Госдумой в первом чтении.

Документ внесло в палату парламента правительство РФ в феврале. Изменения вносятся в закон «О связи». Согласно законопроекту юридические лица будут обязаны бесплатно информировать вызываемого абонента о себе перед совершением звонка. Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. При этом абонент сможет отказаться от их получения и подать жалобу оператору, если вызовы продолжаются. Оператор в свою очередь будет обязан рассмотреть обращение и принять соответствующие меры.

Также операторы должны будут бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке, отображая соответствующую информацию на его устройстве. Абонент в свою очередь сможет обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров. Кроме того, согласно законопроекту, граждане смогут отказаться от получения рассылок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 18.03.2025
Путин поручил следить за возвращением западных компаний, «хлопнувших дверью»
0
116
17:00 18.03.2025
Всем стало очевидно, чего стоят западные юрисдикции — Путин
0
234
16:32 18.03.2025
В мире раскручивается новая спираль экономического соперничества — Путин
0
281
16:12 18.03.2025
Глава Ненецкого АО объявил о переходе на новую работу
0
276
16:00 18.03.2025
ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки
0
311
15:32 18.03.2025
Нужно выработать единые подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний — Мантуров
0
344
15:12 18.03.2025
За последние 3 года в экономику РФ удалось вовлечь порядка 2 млн человек — Котяков
0
352
15:00 18.03.2025
У 76% украинцев нынешняя власть вызывает разочарование, стыд и злость — опрос
0
421
14:32 18.03.2025
Экономика РФ продолжает расти, но темпы замедляются — Решетников
0
411
14:12 18.03.2025
Большинство стран ЕС и Брюссель настроены продолжать конфликт на Украине — Сийярто
0
456

Возврат к списку