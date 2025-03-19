Венгрия отправит в Казахстан половину своего поголовья лошадей Пржевальского
12:32 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Венгрии решили отправить в Казахстан около 150 лошадей Пржевальского, давно исчезнувшего в республике вида диких лошадей. Об этом заявил в Будапеште министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на встрече с партнерами в рамках состоявшейся торгово-экономической миссии Казахстана.
По данным СМИ Казахстана, в Венгрии в национальном парке Хортобадь содержится около 300 лошадей Пржевальского.
«Мы отвезем вам половину этого поголовья, чтобы они могли бегать по тем степям, которые заложены в них генетически», — приводит слова Надя пресс-служба Минторговли Казахстана.
По словам министра, «кроме экономических и продовольственных причин, этот шаг позволит повысить вопросы безопасности для этого вида лошадей на случай, если здесь (в Венгрии — прим. ТАСС) будет какое-то заболевание».
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